Finderin übergibt mehrere Hundert Euro an Polizei

Als ehrliche Finderin hat sich eine 49-jährige Frau erwiesen, die am Montagabend gegen 20 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Ravensburger Schützenstraße mehrere Geldscheine im Gesamtwert von mehreren hundert Euro fand.

Sie gab das Bargeld im naheliegenden Polizeirevier in Verwahrung, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung der Polizei. Von dort wird es ans Fundamt weitergeleitet, an welches sich der rechtmäßige Besitzer wenden kann und nach entsprechendem Nachweis das Geld wieder ausgehändigt bekommt.