Finanzamt digitalisiert Post

Das Finanzamt Ravensburg testet ab Montag, 12. Oktober, die Digitalisierung der in Papier eingehenden Schriftstücke für zunächst drei Monate. Das geht aus einer Pressemitteilung des Amtes mit Sitz in Weingarten hervor.

Die per Post und Fax an das Finanzamt Ravensburg übermittelten Schriftstücke werden dabei täglich an das zentrale Scanzentrum in Karlsruhe weitergeleitet. Dort werden die Schriftstücke mit automatischer Texterkennung gescannt, in einem Dokumenten-Ablage-System abgelegt und so für die jeweils zuständigen Bearbeiter bereitgestellt. In der Regel werden die Schriftstücke drei Tage nach Eingang zur Bearbeitung verfügbar sein, heißt es weiter.

In einer weiteren Stufe sollen eingereichte Belege ebenfalls gescannt werden. Diese müssen seit dem Veranlagungszeitraum 2017 nicht mehr mit der Steuererklärung eingereicht werden, sondern nur nach Anforderung einzusenden. In den allermeisten Fällen seien nachgereichte Kopien ausreichend, so das Finanzamt.

Der schnellste und sicherste Weg mit dem Finanzamt schriftlich in Kontakt zu treten, sei über das Kontaktformular unter kontakt.fv-bwl.de oder über das Internetportal „Mein Elster“ unter www.elster.de