Filmtage Oberschwaben starten mit „Alle wollen geliebt werden“

Die zweiten Filmtage Oberschwaben werden am Donnerstag, 13. Oktober, eröffnet. Die Veranstalter zeigen bis Sonntag, 16. Oktober, in Ravensburg und Weingarten Filme aus verschiedenen Genres.

Eröffnungsfilm im Kinozentrum Frauentor

Der Eröffnungsfilm ist „Alle wollen geliebt werden“ mit Schauspielerin Anne Ratte-Polle. Er ist am Donnerstag, 13. Oktober, um 19 Uhr im Kinozentrum am Frauentor in Ravensburg zu sehen.

Wer Karten für die Filmtage Oberschwaben erwerben möchte, kann dies auch über die Homepage www.filmtage-oberschwaben.de der Veranstalter. Dort gibt es einen Link für die Ticketkäufe.