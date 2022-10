Filmtage Oberschwaben: Starke Filme über viele starke Frauen

Vier Tage lang durfte das Publikum bei den zweiten Filmtagen Oberschwaben in Ravensburg und Weingarten Filme satt genießen, am Sonntagabend wurden die besten darunter ausgezeichnet. Gespannt saßen Filmschaffende und Gäste im großen Saal des Frauentorkinos, lauschten dem Urteil der Juroren und der Stimme von Sängerin Willa Weber.

Auch durch die festliche Kleidung der Filmschaffenden und Moderatorinnen kam am Sonntagabend ein wenig Glamour nach Ravensburg. Schon vor der Preisverleihung genossen die Gäste im Foyer des Frauentorkinos die Festival-Atmosphäre.

Durch die Preisverleihung führte Intendantin Helga Reichert mit der Kabarettistin Kathi Wolf. Oberbürgermeister Daniel Rapp betonte die Bedeutung der Kultur für den Standort Ravensburg. Rapp ist deshalb dankbar, dass die Filmtage zum zweiten Mal in Ravensburg und Weingarten stattfinden konnten. Die aus Ravensburg stammende Sängerin Willa Weber sang den Barbara-Streisand-Song ,,Where is it written“ und den Bond-Song ,,For your eyes only“.

Bewegender Kurzfilm

Noch vor der Preisverleihung wurde der bewegende Kurzfilm ,,Nakama“ (jüdisch für Rache, Anm. d. Red.) des Regisseurs Andreas Kessler über einen jüdischen Jungen im Widerstand gegen die Nazis gezeigt.

Der Preis für den besten Kinder- und Jugendfilm wurde von der Ravensburger Kinderjury an den Film ,,Mission Ulja Funk“ von Barbara Kronenberg vergeben.

Der ,,Filmpreis Frauen“ ging an den Dokumentarfilm ,,Belina – Music for Peace“ des Regisseurs Marc Boettcher. Der Preis wurde vom Soroptimist International Club Ravensburg/Weingarten gestiftet und soll Filme, die starke Frauen zum Thema haben, auszeichnen. Das passte gut zum Film über die polnisch-jüdische Chansonsängerin Belina, die sich Zeit ihres Lebens für Versöhnung einsetzte, obwohl sie selbst Opfer Nazi-Deutschlands geworden war.

Kampf gegen das Patriarchat

Den Preis für den besten Kurzfilm erhielt Regisseur Cengiz Akaygün aus Stuttgart für seinen Film ,,Aysha“ über ein rebellisches Mädchen im nordsyrischen Rojava. Akygün widmete den Preis in seiner Dankesrede „all den Mädchen und Frauen, die den Kampf gegen das Patriarchat aufgenommen“ hätten und hoffte, dass man diesen Kampf eines Tages gewinnen werde.

Als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet wurde ,,Dora – Flucht in die Musik“ der Regisseure Tim van Beveren und Kyra Steckeweh über die kroatische Komponistin Dora Pejacevic. Dora Pejacevic ist in Kroatien eine landesweite Berühmtheit, aber außerhalb ihrer Heimat kaum bekannt.

Der Preis für den besten Fernsehfilm ging an den Film ,,Einfach Nina“ der Regisseurin Karin Heberlein. In dem Film geht es um ein Mädchen, das feststellt, im falschen Körper geboren worden zu sein. Der Ravensburger Regisseur Jürgen Bretzinger, der Teil der Fernsehfilmjury war, gab an, dass die Jury bei dem Film eine ganze Packung Taschentücher verbraucht habe.

Der Preis für den besten Spielfilm wurde von Adrian Kutter, dem ehemaligen Leiter der Filmfestspiele Biberach, übergeben. Die Auszeichnung ist nach Hans Geisendörfer benannt und von ihm dotiert, ein alter Freund von Kutter. Bekannt wurde dieser durch seine Verfilmung von Thomas Manns ,,Der Zauberberg“ von 1982 und die Serie ,,Lindenstraße“. Dieses Jahr ging der Preis an den schweizerischen Film ,,Prinzessin“ des Regisseurs Peter Luisi. Darin geht es um einen alkoholabhängigen Mann und seine Nichte, die ihm als kleines Mädchen mit ihrer unvoreingenommenen Art aus der Sucht hilft, später aber selbst in die Abhängigkeit gerät und von ihrem Onkel aus einem Gefängnis in der Ukraine gerettet wird.

Austausch und Diskussion

Austausch und Diskussion war bei den Filmtagen in Ravensburg ausdrücklich erwünscht: Auch im Anschluss an die Preisverleihung fand diese im Foyer des Frauentorkinos statt. Einige Filmemacher berichteten erfreut, dass sie gute Kontakte hätten knüpfen können. So zum Beispiel Cengiz Akaygün (43) aus Stuttgart mit Katharina Köster (38) aus München.

Andere Filmemacher und Juroren fanden die Filmtage zwar insgesamt sehr gut, bemängelten aber, dass die Jury „sehr weiß und alt“ gewesen sein. Für die Zukunft könne man diese jünger und diverser gestalten. Angeregt wurde auch, die Filmtage präsenter in der Stadt zu machen, zum Beispiel mit Plakaten.