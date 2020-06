Filmdreh statt Feier in der Werkhalle im Mühlenviertel

Die historische Werkhalle im Ravensburger Mühlenviertel wurde kurz vor Pfingsten zum spontanen Schauplatz einer Attraktion, die trotzdem den Corona-Regeln entsprach.

Die Neueröffnung der Werkhalle sollte ursprünglich mit einer Feier markiert werden, doch daraus wurde laut den Veranstaltern nichts.

Als aparte Alternative hatte man nun das Trapezduo Liv & Tobi aus Bodnegg mit Kollegin Carina Zimmermann aus Amtzell sowie die Pianisten Roland Klugger und Dominik Blöchl zu Filmaufnahmen eingeladen – aber wegen Corona gab es kein Publikum.

Dennoch blieb die professionell ausgeleuchtete und musikalisch live begleitete Inszenierung nicht verborgen, sondern lockte Neugierige aus der Umgebung an. Die ironische Wendung: Ohne Corona hätten die Artisten gar nicht in die Werkhalle kommen können. Denn zwei von ihnen wären derzeit nach Tourneeplan in Shanghai, die dritte zum Studium in Italien.

Dass in der frisch sanierten Werkhalle eine innovative Arbeitsumgebung entsteht, spricht sich in Ravensburg bereits herum, heißt es in der Pressemitteilung. Doch das historische Gebäude im Mühlenviertel könne noch mehr. Denn die Sanierung hat es zugleich in eine attraktive Location verwandelt. Die Werkhalle bietet Raum für Fortbildungen, After-Work-Treffen, Projektveranstaltungen – und ausdrücklich für Kultur. „Kunst und Kultur sind bei uns hoch willkommen“, wird Designer Bernhard Gögler von der Zone für Gestaltung zitiert, die hier mit weiteren Medien-Profis bereits Quartier bezogen hat. Veranstaltungen und Aufführungen aller Art sollen in der Halle künftig ein Arbeitsambiente bereichern, das laut den Kreativen vom „Prinzip Austausch“ lebt.