Filmabend mit Zeitzeugen im Humpismuseum

Wolfram Frommlet zeigt am Mittwoch, 18. August, um 19.30 Uhr zwei weitere seiner zwischen 2006 und 2015 im Auftrag des Museum Humpisquartier gedrehten Dokumentarfilme mit Ravensburger Zeitzeugen im Museum Humpisquartier, Eingang durch die Roßbachstraße. Zwei starke Frauen erzählen ihre wundervollen Geschichten: Elisabeth Stoll-Scheuerle, die Tochter der Heimatdichterin Scheuerle-Birk, in dem Film „Von Ravensburg in die Welt und zurück“. Der Film „Es ist falsch, nichts zu tun. Das engagierte Leben der Maria Ballarin“ ist eine Würdigung der langjährigen SPD-Gemeinderätin, Pädagogin und Gründerin der ersten Bürgerinitiative in Ravensburg. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten. Es gelten die Pandemie-Vorschriften. Der letzte Abend findet am 25. August statt.