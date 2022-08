Film übers Ravensburger Rutenfest 2022 erscheint im September

Zwei Jahre Pause. Und dann 2022 endlich wieder ein Ravensburger Rutenfest. Eine Baindter Filmfirma hat dieses „Revival“ dokumentiert. Der Film wird im September vorgestellt und ist dann gratis im Internet zu sehen.

70 Stunden Material hat die Crew um Tim Füssinger und Janik Gornik von der Baindter TF Filmproduktion an 20 Tagen vor, während und nach dem Ravensburger Rutenfest eingesammelt. Daraus wird ein rund zehnminütiger Kurzfilm, der im nächsten Monat fertig sein wird.

Einsatz am Fest praktisch rund um die Uhr

„Wir waren am Rutenfest teilweise 16 Stunden am Tag unterwegs“, berichtet Janik Gornik. Die Crew bestand aus sechs Personen, mehreren Kameras und zwei Drohnen – das Team war „praktisch immer im Einsatz“, wie Gornik sagt.

Es war heiß, es war sehr anstrengend, sagt er, aber: „Es war für mich das schönste Rutenfest, das ich jemals erlebt habe.“ Meint Janik Gornik, obwohl er selbst als früheres Mitglied der Fahnenschwingergruppe St. Konrad bereits einige besondere Rutenfeste erlebt hat.

Das Besondere für ihn war in diesem Jahr, durch die Filmarbeit das Fest aus einer völlig neuen Perspektive zu erleben. Zudem sei das Interesse der Leute am Job des Teams sehr groß gewesen: „Wir wurden überall nur positiv empfangen. An jeder Adresse durften wir filmen, nie hatte jemand etwas dagegen.“

Und nicht nur bei Adressen liefen die Filmaufnahmen. Die Crew begleitete vor dem Fest die Trommler beim Üben, fuhr mit ihnen im Kleinbus zu Auftritten, war bei den Schießwettbewerben dabei, bei den Schützenzügen, beim Frohen Auftakt, praktisch überall.

Firma will mit dem Film kein Geld verdienen

So kamen gigantische 26 000 Gigabyte an Filmmaterial zusammen. Tim Füssinger arbeitet derzeit an der sogenannten Post-Produktion, um 70 Stunden Aufnahmen auf rund zehn Minuten zu verknappen. Das ganze Projekt ist ein Non-Profit-Unternehmen, private Sponsoren haben die Finanzierung ermöglicht.

Sie werden eingeladen als Ehrengäste zur Filmpremiere am 22. September im Ravensburger Konzerthaus. Vom 25. September an gibt es den Rutenfestfilm gratis auf YouTube zu sehen.

„Das Rutenfest zu zeigen, was es ist, das ist uns eine Herzensangelegenheit“, sagt Janis Gornik. Sein Kompagnon Tim Füssinger hat bereits im vergangenen Jahr mit einem Kurzfilm über Ravensburg viele Menschen im Internet begeistert.

Und damit schon einmal gezeigt, welches Niveau auch der neue Rutenfestfilm erwarten lassen darf. Das Kurzporträt über Ravensburg findet sich auf YouTube, wenn man in der Suche „tf ravensburg“ eingibt.