Film beschäftigt sich mit Social Media-Nutzung von Jugendlichen

Im Ravensburger Kinozentrum Frauentor haben am Freitag mehrere Schulkassen den Dokumentarfilm ,,One in a Million“ über die You-Tuberin Whitney Bjerken aus den USA und ihre deutsche Followerin Yara Storp aus Norddeutschland gesehen. Mit dabei war auch die Kinderfilmjury aus Backnang, die für die Filmbewertungsstelle Wiesbaden (FBW) Kinder- und Jugendfilme bewertet. Auch wenn der teils englischsprachige Film nicht mit deutschem Untertitel unterlegt war, entwickelte sich nach dem Film ein interessantes Gespräch mit der deutschen Darstellerin Yara Storp, der Kinderfilmjury und den zusehenden Kindern.

In dem Film ,,One in a Million“ geht es um die Leistungsturnerin und Influencerin Whitney Bjerken (17) aus den USA und ihren deutschen Fan Yara Storp (17) aus Neumünster in Schleswig-Holstein. Storp, die ebenfalls in einer Gruppe Kunstturnen macht, betreibt auf der Social-Media-Plattform Instagram eine Fanseite über Bjerken. Die Filmemacher Joya Thome, Lydia Richter und Philipp Wunderlich begleiteten mit der Kamera das Leben von Bjerken und Storp und hielten deren Leben und Umgang mit sozialen Medien fest.

Unterschiedliche Lebenswelten

Interessant ist zu sehen, in welch unterschiedlichen Lebenswelten sich die zwei Mädchen bewegen. Da ist zum einen die norddeutsche Provinz, Ferien an der Ostsee und Diskussionen, am Esstisch, mit den Eltern, über die Zukunft der Kinder. Etwas, was einem als Deutscher durchaus bekannt vorkommen dürfte. Und zum anderen das Leben von Bjerken. Das geprägt ist von Wettkämpfen in großen Turnhallen, mit amerikanischer Flagge und gemeinsamem Beten am Esstisch.

Viel Raum nimmt Bjerkens Karriere als Leistungsturnerin in Anspruch. Man sieht das amerikanische Mädchen beim harten Turntraining, das sie zeitweise, wegen einer Verletzung, unterbrechen muss. Auffällig ist, wie viel Zeit ihr das Drehen von Videos für ihren You-Tube-Kanal kostet und wie fest Social Media in ihren Lebensalltag integriert ist.

Ihre deutsche Followerin Yara Storp berichtet anfangs, dass sie sehr schüchtern sei und sich im Unterricht gar nicht traue sich zu melden, weil sie so die Aufmerksamkeit auf sich ziehe. Im Laufe des Filmes gewinnt sie aber an Selbstbewusstsein. Vielleicht auch deshalb, weil sie sich in ein Mädchen aus ihrer Turngruppe verliebt und sich schließlich traut es ihren Freundinnen und später ihrer Familie zu sagen.

Provozierende Frage eines Jungen

Als die Hauptdarstellerin Storp nach dem Film auf die Bühne geht, ist die erste provozierende Frage eines Jungen – die er laut in den Raum ruft – dann auch: ,,Bist Du wirklich lesbisch?“ Kurz entsteht eine angespannte Stimmung im Raum. Die sich aber schnell durch die souveräne Antwort von Storp auflöst: ,,Ja, ich bin wirklich lesbisch.“

Applaus brandet auf und danach ist die Homosexualität von Storp kein großes Thema mehr. Sie kann nun auf die anderen, weit harmloseren Fragen der Schülerinnen und Schüler eingehen. So zum Beispiel: ,,Kannst du einen Backflip?“ und: ,,Was ist dein Lieblingsessen?“.

Im Hinblick auf den hohen Social Media-Konsum von Jugendlichen stellt ein Lehrer Yara Storp die Frage: ,,Man sieht dich viel am Handy, hast du denn auch noch andere Hobbies?“ Storp bejaht zwar, dass sie viel Zeit am Handy verbringe, gibt aber zu bedenken, dass Erwachsene oft nicht wissen würden, was Jugendliche alles – auch sinnvolles – am Handy tun würden.

Die Frage eines Jungen geht dann doch noch mal auf die Homosexualität von Storp ein. Er fragt: ,,Wieso haben sie sich entschieden lesbisch zu werden?“ Storp antwortet erneut souverän, dass man sich dafür nicht entscheide ,,lesbisch“ zu sein und, dass das schon in einem drin sei und man irgendwann von selbst merke, ob man homosexuell sei oder nicht.

Digitale Vernetzung: Fluch und Segen

Neben den vielen jungen Zuschauern sind im Publikum auch ein paar ältere Damen und Herren vertreten. So zum Beispiel Elisabeth Stiegeler (71) aus Konstanz. Im Gespräch merkt sie an, dass die digitale Vernetzung auf der einen Seite faszinierend sei, weil sie ganz neue Möglichkeiten schaffe. Auf der anderen Seite, aber auch erschreckend, wenn man im Film sehe, welchen Raum Social Media im Leben der jungen Mädchen einnehme. Außerdem bergen die sozialen Medien auch Gefahren, weil die Mädchen noch vor dem Erwachsenenalter sehr viel Persönliches aus ihrem Leben teilen würden.

Julia Eppler (29) aus Backnang sieht den Social Media-Konsum der Schülerinnen und Schüler weniger kritisch als Stiegeler. Eppler, die in Backnang im familieneigenen Kinobetrieb arbeitet und ehrenamtlich die Kinderfilmjury leitet, meint, dass man im Film gesehen habe, dass die Kinder eben nicht nur am Handy hängen würden. Beide Mädchen würden in ihrer Freizeit turnen, Bjerken sogar als Leistungssportlerin. Auch sehe man im Film, wie Yara Storp mit ihren Freundinnen Bowle-Spielen geht oder mit ihrer Turngruppe waghalsige Figuren turnt. Dies zu zeigen, sei auch die Intention der Filmemacher gewesen.

Zufrieden mit der Schülervorstellung

Helga Reichert, die Leiterin der Filmtage Oberschwaben, ist mit dem Verlauf der Veranstaltung zufrieden gewesen. Besonders spannend fand sie zu sehen, was es mit den Kindern gemacht habe, als am Schluss tatsächlich die deutsche Hauptdarstellerin auf der Bühne stand, die man zuvor den ganzen Film über auf der Leinwand gesehen habe. Da seien die Kinder nachvollziehbar begeistert gewesen.

Am Ende der Veranstaltung können sich die Kinder der Kinderfilmjury gar nicht mehr von Yara Storp lösen. Ringsherum stehen sie gebannt um Storp und stellen ihr alle möglichen Fragen.