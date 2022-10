Figurentheater zaubert leuchtende Kinderaugen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Viele Menschen hat das Institut für Soziale Berufe (IfSB) mit dem Figurentheater „Die Schnetts und die Schmoos“ angelockt. Studierende der Fachschule Heilpädagogik inszenierten das Stück. Die Veranstaltung ist Teil des Programms zum 50-jährigen Jubiläum des IfSB.

Gespannte Aufregung herrschte in der Aula des IfSB in der Kapuzinerstraße in Ravensburg. Es wurde ganz still als es hieß „Bühne frei“. Rund 350 Kinder und ihre Betreuungspersonen sind der Einladung ins Figurentheater gefolgt. Es kamen Kindergartengruppen, aber auch viele Eltern und Großeltern waren unter den Gästen.

Grete, eine „Schnett“, und Bernd, ein „Schmoo“, Oma und Opa, die lahme Schnecke und viele andere Figuren beeindruckten durch ihre außergewöhnliche Gestalt und ihre faszinierenden Farben. Alles am Theaterstück war von den Studierenden „handgemacht“: von den Figuren über die Musik mit ihrer verzaubernden Atmosphäre und die ungewöhnlichen Sprachen bis hin zu den Kulissen. Eigentlich hätten sich Grete und Bernd nie begegnen dürfen. Doch die beiden widersetzten sich dieser Regel. Die kleinen Gäste folgten mit großen Augen der Handlung und waren spürbar beeindruckt. Mit dem Happy End kam für viele dann die erlösende Entspannung.

„Wir wollen die Studierenden für die Bedeutung des Theaterspiels für Kinder sensibilisieren“, erklärt Heidi Fischer, Leiterin der Fachschule Heilpädagogik am IfSB. Richtig greifbar werde die Bedeutung besonders, wenn man die Kinder in und nach der Aufführung erlebt, erläutert sie weiter. Die Inszenierungen sollen weder moralisierend noch belehrend sein. Vielmehr sollen sich Kinder in Geschichten selbst wiederfinden, wie sie selbst sind, aber auch wie sie gerne wären. Beim Theaterspiel entwickeln sie innere Bilder, sie greifen Inhalte auf, die zu ihrer aktuellen Lebenssituation passen. Und: Kinder lernen durch Theater auch Spannung auszuhalten und Emotionen zu bewältigen.

Die Studierenden haben sich für die Geschichte „Die Schnetts und die Schmoos“ nach dem dem Bilderbuch von Alexander Scheffler und Julia Donaldson entschieden. Bei der Theaterarbeit erlernen sie praktisches und kreatives Know-how. Theaterarbeit dient außerdem der Teamarbeit. Die Studierenden lernen, Ideen zu entwickeln, Kompromisse zu schließen und das Handeln auf ein gemeinsames Ziel auszurichten, Führung zu übernehmen oder sich anzupassen. Weitere Infos: www.Ifsb.de