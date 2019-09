Figurentheater organisiert Straßentheater „Bella Figura“ in Ravensburger

„Bella Figura“ heißt es am Samstag, 14. September 2019, wenn in Ravensburg wieder das Straßentheaterfestival stattfindet und sich die bunte Welt des Figurentheaters in der Innenstadt versammelt. Ob mit Klappmaulfiguren, Handpuppen oder Fadenmarionetten: An sechs verschiedenen Standorten zeigen Amateurtheater und Profispielgruppen Figurentheater für jedermann, teilten die Veranstalter in einer Pressemitteilung mit.

Andreas Thiele und Britta Boeschen vom Figurentheater organisieren und koordinieren das Festival. „Wir wollen unsere Kunst möglichst vielen Menschen näherbringen, ob jung oder alt“, teilten die Veranstalter mit. Das Figurentheater Ravensburg veranstaltet das Festival und möchte damit Menschen ansprechen, die das Thema Figurentheater bei dieser Gelegenheit in seiner großen Bandbreite kennenlernen können. Deshalb findet das Festival während eines ganz normalen Ravensburger Marktsamstags statt. Von 11 bis 18 Uhr kann sich jeder Interessierte im halbstündlichen Wechsel jedes einzelne Stück anschauen.

Gezeigt werden Stücke für Kinder und Erwachsene, aber auch interaktive Theaterstücke, bei denen das Publikum mitmachen kann, heißt es in der Pressemitteilung. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Zuschauer die Sprache verstehen, denn Figurentheater braucht oft wenig Text und ist damit absolut multi-kulti-fähig.

Die meisten Aufführungen werden entlang der Bachstraße gezeigt. Zusätzlich gibt es einen poetischen Walk Act mit dem Zebra Stelzentheater: Schillernde Fabelwesen, die wie in unsere Zeit gefallen wirken. Die Spielgruppen, die zum Festival nach Ravensburg anreisen, kommen aus ganz Deutschland. Mit von der Partie sind zum Beispiel PasParTouT mit ihrem Stück „Baby Elephant“ oder die Marionettenbühne Mottenkäfig mit dem Nummernprogramm „Animals – tierisch musikalisch“. Auch das Figurentheater Ravensburg selbst ist mit Igor und das Monster, einer Riesenfigur, mit dabei.

Bis das Festival organisiert war, vergingen ganze zwei Jahre in ehrenamtlicher Arbeit. „Mit diesem Festival präsentieren wir uns einem breiten Publikum und leisten einen Beitrag zum kulturellen Leben in der Stadt“, so Andreas Thiele vom Vorstand des Figurentheaters Ravensburg.