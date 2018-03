FIFA will zu viel Geld: Kein Public Viewing in Ravensburg

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft, die in 100 Tagen in Russland beginnt, wird es in der Ravensburger Eissporthalle kein Public Viewing geben. Auch die benachbarte Oberschwabenhalle plant kein derartiges Event.

Bei den Europa- und Weltmeisterschaften hatte es in den vergangenen Jahren in der Ravensburger Eishalle stets Public Viewings gegeben, die in der Regel von fußballbegeisterten Fans gut besucht waren. Bei der diesjährigen WM sieht das anders aus. Die Gründe sind unterschiedlich.

In der Ravensburger Eishalle wird im Sommer die komplette Beleuchtung ausgetauscht. Die bisherigen Lampen müssen einer LED-Beleuchtung weichen, die rund 300 000 Euro kostet. Dann wird es in der Halle deutlich heller sein. Statt einer Beleuchtungsstärke von bisher 800 Lux über dem Spielfeld werden dann 1500 Lux erreicht. „Für diese Maßnahme steht nur das enge Zeitfenster in der eisfreien Zeit von Mai bis Mitte Juli zur Verfügung“, sagt Brigitte Schäfer von den Ravensburger Stadtwerken. Daher werde es bei der diesjährigen WM kein Public Viewing in der Eissporthalle geben.

Diese Länder sind bei der WM 2018 dabei

Auch in der benachbarten Oberschwabenhalle ist kein kollektives Fußballschauen geplant. „Wir sehen davon ab, da es sich kalkulatorisch nicht darstellen lässt“, sagt Thomas Fenzl, Leiter Public Relations und Eventmarketing bei der Lira (früher: Oberschwabenhallen GmbH).

Als Grund nennt Fenzl die hohen Kosten, die bei einem Veranstalter für die FIFA und die GEMA fällig werden. Die Fifa verlange für ein kommerzielles Public Viewing eine Lizenzgebühr, die sich bei einer Zuschauerkapazität von 2000 bis 5000 Menschen auf 4000 US-Dollar beläuft. Abhängig vom Eintrittspreis, müsse ein Veranstalter zudem GEMA-Gebühren entrichten. Im Falle der Oberschwabenhalle könnten da für ein einziges übertragenes Spiel bis zu 1000 Euro anfallen.

Für Fußballfans, die unbedingt die Fußball-WM im Rudel gucken wollen, bleiben aber dennoch Alternativen. Neben dem Fußballschauen mit Freunden im eigenen Heim werden wieder zahlreiche Kneipen kleinere Public Viewings veranstalten. Der „Bärengarten“ hat bereits angekündigt, alle Spiele übertragen zu wollen.

Die Bundesregierung hat unlängst eine Verordnung beschlossen, die es zulässt, dass Kommunen den nächtlichen Lärmschutz lockern. Denn normalerweise dürften Spiele, die länger als bis 22 Uhr dauern, nicht mehr im Freien übertragen werden. Für die Zeit der WM sind durch den Gesetzgeber jetzt aber Ausnahmen möglich. Von den 64 Spielen der Fußball-WM in Russland werden 26 um 20 Uhr oder später angepfiffen.