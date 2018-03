Fiesels Rückkehr in Startelf

Zum ersten Mal seit dem siebten Spieltag ist Linksverteidiger Jascha Fiesel beim FV Ravensburg wieder in der Startelf gestanden. Fiesel spielte beim 3:1-Sieg der Ravensburger gegen den FC Astoria Walldorf die vollen 90 Minuten durch. Dagegen saß der zuletzt überragende Jona Boneberger das komplette Spiel auf der Bank.

„Es war natürlich ein gutes Gefühl, wieder dabei zu sein“, sagte Fiesel. „Immerhin habe ich fast ein halbes Jahr nicht mehr von Beginn an gespielt.“ Seinen letzten Startelfeinsatz bestritt der Linksverteidiger am 16. September bei der 2:3-Niederlage gegen den SV Spielberg. Danach musste er schon wegen Knieproblemen pausieren, stand aber gegen den SV Sandhausen II Ende September noch einmal im Kader. Nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit musste Fiesel nach einem harmlosen Zweikampf gleich wieder vom Feld. Die Diagnose: Außenbandriss und Knorpelschaden. Erst am 24. Februar beim 3:0-Sieg über den Bahlinger SC stand Fiesel wieder auf dem Platz, wurde zehn Minuten vor Schluss eingewechselt. Nun also am Samstag der Startelfeinsatz.

Mittlerweile sei er wieder komplett schmerzfrei, so Fiesel, „aber natürlich brauche ich noch ein bisschen Zeit, um wieder reinzukommen“. Gegen Walldorf erlebte er einen weitgehend ruhigen Mittag. Sonderlich gefordert wurde die FV-Hintermannschaft nicht. „Wir haben nicht viel zugelassen“, bilanzierte Fiesel. „Auf dem Platz haben wir es gut gemacht, es war schwierig, da großartig zu spielen.“ Er selbst hatte sogar eine gute Torchance: In der 21. Minute zirkelte Fiesel einen Freistoß aus gut 30 Metern knapp rechts am Tor vorbei. Nur eine Sache störte den 26-Jährigen: „Das Gegentor regt mich richtig auf.“ Bis zur Schlussminute stand bei den Ravensburgern die Null, dann gelang Walldorfs Andre Becker der Ehrentreffer zum 3:1-Endstand. „Ich weiß nicht, ob da schon die Spannung gefehlt hat oder wir uns zu sicher waren. Aber ein Gegentor nach so einem einseitigen Spiel ist einfach unnötig“, ärgerte sich Fiesel.

90 Minuten auf der Bank saß am Samstag der zuletzt beste Ravensburger Jona Boneberger. „Er hat sein letztes komplettes Mannschaftstraining vor zwei Wochen gemacht“, erklärte Trainer Steffen Wohlfarth. Trotzdem spielte Boneberger in Bissingen vor einer Woche von Beginn an, erzielte beim 2:2 sogar den 1:0-Führungstreffer. „Dann hat er die ganze Woche mit Fersenproblemen nicht trainiert, dazu kam eine leichte Krankheit“, erklärte Wohlfarth. „Deshalb stand er keine Minute auf dem Platz.“ Auch ohne Boneberger reichte es zu einem ungefährdeten Sieg. Das ärgerte vor allem Walldorfs Trainer Andreas Kocher: „Wir wussten, dass der Gegner körperlich stärker ist als wir und deshalb bei Standardsituationen einen Vorteil hat. Deshalb wollten wir unnötige Freistöße vermeiden.“ Das ging schon in der fünften Minute schief. Ein Freistoß von Robert Henning wurde von Kapitän Sebastian Mähr zum 1:0 für Ravensburg verlängert. Damit war auch Kochers Plan dahin, in einem tiefen 5-4-1 den Gegner kommen zu lassen. „An der Formation lag es aber nicht“, sagte Kocher. „Wenn du den Gegner zum Tore schießen einlädst, hilft dir die beste Taktik nichts.“