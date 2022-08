Fielmann eröffnet umgebaute Filiale in Ravensburg

Fielmann hat seine komplett umgestaltete Filiale in der Ravensburger Bachstraße wiedereröffnet. Der Grund für den Umbau: „Wir sind dem Ansturm an Kunden in den alten Räumen kaum noch gerecht geworden. Wir hatten nicht mehr genug Platz für Sehtests. Das ging nur mit einem Umbau und einer Modernisierung“, wird Niederlassungsleiter Patrick Schüssler in einer Pressemitteilung des Unternehmens zitiert. 800 000 Euro habe Fielmann in Bau und Ausstattung der neuen Niederlassung investiert. Sie ist deutlich geräumiger und heller als die alte Filiale. Wartezeiten für die Kunden sollen laut Mitteilung nun kein Thema mehr sein. Die Neugestaltung des Geschäfts in Ravensburg betrachtet Patrick Schüssler als Bekenntnis zur Innenstadt. „Wo wir sind, sorgen wir für Frequenz, beleben die Einkaufspassage. Davon profitieren auch andere. Wir möchten dazu beitragen, dass die Innenstadt attraktiv bleibt.“