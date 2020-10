Fieberambulanz in Ravensburg ist wieder täglich geöffnet

Die Ärzte im Kreis Ravensburg bereiten sich darauf vor, im Herbst und Winter mehr Corona-Patienten testen und behandeln zu müssen. Aus diesem Grund ist die Abstrichstelle in der alten Notaufnahme des Ravensburger Elisabethen-Krankenhauses wieder in eine Fieberambulanz umgewandelt worden.

Wie Hans Bürger, Vorsitzender der Kreisärzteschaft, weiter mitteilt, können dort von nun an wieder Patienten mit Erkältungssymptomen nach Anmeldung durch ihren Hausarzt oder einen Kinderarzt getestet, ärztlich untersucht, behandelt und auch krankgeschrieben werden. Seit Mitte August war diese Abstrichstelle hauptsächlich symptomlosen Reiserückkehrern aus Risikogebieten oder Kontaktpersonen von Covid-19-Patienten vorbehalten, davor war sie einen Monat lang wegen geringer Fallzahlen ganz zu. Wer schon einschlägige Beschwerden wie Halsschmerzen, Fieber oder Husten hatte, musste sich entweder beim Hausarzt oder in einer Corona-Schwerpunktpraxis testen und behandeln lassen. Das sei auch weiterhin möglich, weil mittlerweile viele Hausärzte selber testen, da nun genügend Schutzausrüstung zur Verfügung stehe.

Außerdem haben die Ärzte ein medizinisches Lagezentrum ins Leben gerufen, das die Zusammenarbeit von niedergelassenen Medizinern, Krankenhausärzten und Gesundheitsamt verbessern soll und im Falle eines größeren Ausbruchs ein schnelleres Handeln ermöglicht.

Die Fieberambulanz in der alten Notaufnahme des EK ist ab sofort wieder täglich von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Am Wochenende sind zusätzlich die Notfallpraxen der Kassenärztlichen Vereinigung in Ravensburg und Wangen geöffnet. Die Umwandlung der Abstrichstelle in Wangen in eine Fieberambulanz sei aktuell noch nicht vorgesehen, so Bürger weiter.