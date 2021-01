Feuerwehren im Kreis Ravensburg warnen: Schneelast kann Dächer zum Einsturz bringen

Die Last von Schnee kann Dächer beschädigen oder sogar einstürzen lassen. Darauf weisen die Feuerwehren im Landkreis Ravensburg in einer aktuellen Pressemitteilung hin. „Die Schneelast auf Dächern ist enorm, je nach Menge und abhängig von der Witterung kann sich eine zunächst unscheinbare Schneedecke in eine tonnenschwere Belastung wandeln“, heißt es. An privaten Gebäuden sind die Eigentümer für die Situation verantwortlich und sollten laut Pressemitteilung im akuten Gefahrenfall Experten hinzuziehen.

Materialermüdung kann Gefahr erhöhen

Die „Fachberater-Bau“ der Feuerwehr raten in der Pressemitteilung, rechtzeitig Vorsichtsmaßnahmen zu treffen und Dachkonstruktionen bereits vor Beginn der Wintersaison von Experten auf Mängel oder eventuelle Beschädigungen prüfen zu lassen. Sobald eine Dachkonstruktion durch Feuchtigkeit, Materialermüdung oder durch zusätzliche Aufbauten schon vorab beeinträchtigt ist, könne sie unter Umständen nicht mehr die volle vorgesehene Schneelast tragen.

„Zur Begutachtung sind Unternehmen des Baugewerbes oder auch Statiker die richtigen Ansprechpartner. Informationen und Kontaktdaten können unter anderem bei der Kreishandwerkerschaft erfragt werden“, so die Feuerwehr. Nur bei akuter Gefahr für Leib und Leben dürfen Feuerwehr und Technisches Hilfswerk Dächer von Privathäusern von gefährlicher Schneelast befreien. Ob eine solche akute Gefahr tatsächlich vorliegt, entscheidet der Einsatzleiter der jeweiligen Feuerwehr, das örtliche Rathaus oder die Polizei.

Experten müssen statische Berechnungen sehen

Bei einer Beratung – ob im Vorfeld oder im Akutfall – sollten Eigentümer statische Berechnung ihres Gebäudes griffbereit haben, damit die Fachberater rasch die wichtigsten Informationen zur Statik des Daches erfahren und dann abschätzen können, wie kritisch die aktuelle Situation wirklich ist, und welche weiteren Maßnahmen zu veranlassen sind.

Angefordert werden können solche Mess- und Beurteilungstrupps im akuten Gefährdungsfall über die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Bodensee-Oberschwaben, so Kreisbrandmeister Oliver Surbeck laut Pressemitteilung. In der Regel übernimmt die Feuerwehr nur die Räumung von Dächern der öffentlichen Infrastruktur. Dazu zählten etwa Rettungswachen, Bauhöfe, Straßenmeistereien und Feuerwehrhäusern oder Krankenhäusern, Altenpflegeheimen, Schulen und Kindergärten.

Manche Dachformen verschärfen das Problem

Die Höhe des Schnees sagt laut Feuerwehr nicht unbedingt etwas über das Gewicht aus. So könnten sich auf einem Dach verschiedene Schneeschichten mit unterschiedlicher Dichte bis hin zum Eis bilden. Wechseln sich Frost- und Tauperioden ab, können demnach kritische Überlasten entstehen. Gebäude mit Flachdächern oder nur leicht geneigten Dächern seien dann besonders gefährdet. Zusätzliche Aufbauten wie zum Beispiel Photovoltaikanlagen auf solchen Dächern können das Problem noch verschärfen, wie es weiter heißt.

Problematisch seien auch die sogenannten Sheddächer, die man von Fabrikhallen kenne und von der Seite betrachtet aussähen wie Sägezähne. „Fallen große Schneemassen, rutschen diese nach unten und sammeln sich wie in einem Trichter, was die Schneelast enorm erhöhen kann. Bei Spitzdächern von Privathäusern dagegen besteht eher die Möglichkeit, dass sich Schneemassen mit der Zeit lösen und unkontrolliert vom Dach rutschen“, so die Feuerwehr.