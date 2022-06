Feuerwehren im Kreis Ravensburg erhalten über 1,3 Millionen Euro

Mit rund 1,36 Millionen Euro an Landesförderung können die Feuerwehren im Landkreis Ravensburg in diesem Jahr rechnen. Damit können die Kommunen und der Kreis diese unverzichtbare Aufgabe wahrnehmen und das Ehrenamt fördern. Das teilen die vier Landtagsabgeordneten im Kreis Ravensburg, August Schuler, Raimund Haser, Petra Krebs und Manne Lucha, in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Die Bewilligungsbescheide für die einzelnen Maßnahmen hat jetzt das Regierungspräsidium Tübingen an die Landkreise versandt. Die Landratsämter verteilen die Mittel an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

Das Geld fließt einerseits in den Bau, die Erweiterung und den Erhalt von Feuerwehrhäusern und in die Beschaffung von Fahrzeugen und Ausrüstung. Dafür bekommen die Gemeinden im Kreis und der Kreis selbst in diesem Jahr 1 013 060 Euro. Andererseits profitieren der Landkreis und seine Gemeinden auch von Pauschalförderungen. 90 Euro gibt es vom Land für jede Feuerwehrfrau und jeden Feuerwehrmann, mit 40 Euro werden Angehörige der Jugendfeuerwehren unterstützt. 330 160 Euro fließen dafür allein in den Kreis Ravensburg. Dazu kommt noch 3500 Euro Pauschalförderung der Landkreise. Auch wenn die Feuerwehren aus dem Kreis zu Einsätzen im Nachbarland Bayern gerufen werden, gibt es Unterstützung vom Land, in diesem Jahr rund 13 633 Euro.