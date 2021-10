Feuerwehreinsatz in Ravensburger Seniorenzentrum

Die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg ist am Donnerstagmorgen zu einem Brand in einem Seniorenzentrum in der Weststadt ausgerückt.

Ein Bewohner wollte sich Essen auf dem Herd warm machen und verwechselte dabei die Herdplatten, teilt die Polizei mit. Eine Plastikverpackung, die sich auf dem Herd befand, begann daraufhin zu schmoren.

Der 92 Jahre alte Koch sowie ein 36-Jähriger, der ihm zu Hilfe eilte, atmeten den Qualm ein, weshalb sie vorsorglich vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurden. Die Wehrleute, die mit vier Fahrzeugen angerückt waren, hatten den kleinen Brand schnell gelöscht.