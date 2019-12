Feuerwehreinsatz am Weihnachtscircus

Am Ravensburger Weihnachtscircus auf dem Gelände der Oberschwabenhalle ist an den Weihnachtsfeiertagen die Feuerwehr gefordert gewesen. Da es am ersten Feiertag extrem stark regnete, kam es zu Überflutungen in und am Veranstaltungszelt. „Vor Ort drohten die durch den anhaltenden Starkregen angesammelten Wassermassen in die Starkstromverteilerkästen zu gelangen“, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Gefährdete Bereiche seien abgesperrt und betroffene Gerätschaften abgeschaltet worden. Dadurch sei eine weitere Ausbreitung der Überschwemmungen verhindert werden können. Insgesamt nahm die Ravensburger Wehr rund 50 Kubikmeter Wasser auf und leitete sie in die Kanalisation. Ursache für die Überflutung war offenbar ein verstopfter Abflussschacht.