Großaufgebot der Feuerwehr am Gentner Center in Ravensburg

Die Feuerwehr ist am Freitagabend am Ravensburger Gentner Center, in dem sich unter anderem der DM-Markt und die Spielothek Joker befinden, im Einsatz gewesen.

Gegen 18.15 Uhr gab es in dem Drogeriemarkt die Durchsage, dass alle Kunden das Gebäude verlassen sollen, weil eine Unregelmäßigkeit gemeldet wurde, man solle Ruhe bewahren und das Gebäude verlassen.

Dieser Minibackofen hat den Feuerwehreinsatz ausgelöst. (Foto: Paulina Stumm)

Die Durchsage war auch in der TG und im gesamten Gebäudekomplex zu hören.

Minibackofen beginnt zu qualmen

Ursache war ein qualmender Miniofen in der Spielothek, der dann den Brandalarm ausgelöst hat. Die Feuerwehrleute haben diesen ins Freie befördert und konnten den Einsatzort schon nach kurzer Zeit wieder verlassen.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.