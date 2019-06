Feuerwehr wird ins Krankenhaus gerufen

Gleich zweimal musste die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg am Dienstag wegen angebranntem Essen ausrücken.

Im ersten Fall wurde gegen 12 Uhr in der Straße Dreiländerring eine starke Rauchentwicklung und ein ausgelöster Brandmelder gemeldet. Vor Ort konnte dann die Mieterin der Wohnung angetroffen werden. Es war kein Personen- und Sachschaden entstanden. Im zweiten Fall rückte die Feuerwehr gegen 23.45 Uhr in das Elisabethen-Krankenhaus aus. Im dritten Stock war in einer Mikrowelle Essen angebrannt, weshalb es zu einer leichten Rauchentwicklung gekommen war. Die Feuerwehr lüftete die Küche durch, es entstand kein Personen- und Sachschaden.