Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Dem schnellen Einsatz der Feuerwehr sei es zu verdanken, dass in der Ravensburger Ortschaft Taldorf ein Brand nicht auch auf umliegende Gebäude übergriff, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Demnach fing am Donnerstag gegen 16 Uhr ein Mähdrescher auf einem Hof in der Kellenbachsteige Feuer. Der Fahrer der landwirtschaftlichen Arbeitsmaschine hatte zunächst Rauch bemerkt, der aus dem Mottorraum steig. Er stelle die Maschine deshalb ab. Kurz drauf schlugen schon Falmmen aus dem Motorraum. Der Mähdrescher brannte vollständig aus, verletzte wurde niemand.