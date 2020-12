Feuerwehr rückt zu Wohnungsbrand in Ravensburg aus

In einer Wohnung in der Nähe des Goetheplatzes in Ravensburg hat es am Mittwochnachmittag gebrannt.

Aufgrund der Löscharbeiten wurde die Hindenburgstraße gesperrt. Dies führte zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich.

Wie es zu dem Brand kam und ob Personen verletzt wurden, ist bisher nicht bekannt.

Weitere Informationen folgen.