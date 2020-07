Feuerwehr rettet Schwangere mit Drehleiter

Die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg hat am Dienstagabend eine schwangere Frau mit der Drehleiter aus ihrer Wohnung in der Karlstraße in Ravensburg geholfen.

Die hochschwangere Frau war laut Pressemitteilung zunächst auf dem Weg ins Erdgeschoss im Treppenhaus gestürzt. Nachdem sie noch aus eigener Kraft zurück in ihre Wohnung kam, setzten dort die Wehen ein. Da die 31-Jährige daraufhin aufgrund ihrer Schmerzen nicht mehr in der Lage war, selbst zu gehen, wurde sie auf eine Trage gelegt und durch ein Fenster auf den Rettungskorb der Drehleiter gelegt. Behutsam ging es nach unten, wo die Schwangere vom Rettungsdienst empfangen und in ein Krankenhaus gebracht wurde.