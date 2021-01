Feuerwehr Ravensburg muss viele Bäume beseitigen

Die winterlichen Wetterverhältnisse von Donnerstag bis Sonntag haben auch die Feuerwehr Ravensburg stark gefordert. Laut Pressemitteilung mussten die Feuerwehrleute zu 36 wetterbedingten Einsatzstellen ausrücken. Verletze gab es keine. Zu den wetterbedingten Einsätzen kamen vier weitere Alarmierungen unterschiedlicher Art. Unter anderem mussten die Einsatzkräfte einen verunglückten Freizeitsportler retten. Die Feuerwehr zieht Bilanz.

Die erste Alarmierung der Abteilung Stadt erfolgte am Donnerstag um 10.56 Uhr. Anrufer meldeten der Integrierten Leitstelle Bodensee-Oberschwaben einen umgestürzten Baum im Bereich Höll. Von nun an erfolgten in kurzen Zeitabständen weitere Alarmierungen. In den meisten Fällen lautete das Stichwort „umgestürzter Baum“ beziehungsweise „abgebrochene Äste“. Der Schwerpunkt lag bei der Abteilung Stadt. Bis in die späten Nachtstunden arbeiteten die Feuerwehrleute 17 Einsatzstellen ab. Der Löschzug Weißenau musste in den Abendstunden im Bereich Rasthalte ebenfalls einen umgestürzten Baum, der eine Fahrbahn blockierte, beseitigen.

Aufgrund der weiterhin anhaltenden Niederschläge des Tiefdruckgebiets „Dimitros“ erfolgte die erste Alarmierung der Abteilung Stadt in der Nacht zu Freitag um 0.22 Uhr. Weitere abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume wurden bis in die Vormittagsstunden gemeldet. Insgesamt wurden am Freitag 15 wetterbedingte Einsätze abgearbeitet, zwei davon vom Löschzug Weißenau der Abteilung Eschach.

Am Samstag und Sonntag entspannte sich die Lage deutlich. Weitere drei wetterbedingte Alarmierungen waren von samstagfrüh bis Sonntagmittag erforderlich.

Weitere Alarmierungen

Neben der vielen Alarmierungen aufgrund der Wetterverhältnisse gab es auch weitere Einsätze, die von der Feuerwehr Ravensburg abgearbeitet wurden. So rief die automatische Brandmeldeanlage eines Großmarkts in der Ravensburger Nordstadt die Abteilung Stadt am Samstag um 12.40 Uhr auf den Plan. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen Täuschungsalarm wegen angebrannten Essens fest.

Um 15.52 Uhr meldete eine Anruferin in einem Mehrfamilienhaus in der Ravensburger Nordstadt einen ausgelösten Rauchwarnmelder sowie eine unklare Rauchentwicklung in einer Wohnung. Die Einsatzkräfte gaben vor Ort schnell Entwarnung, denn auch in diesem Fall handelte sich um angebranntes Essen. Die betroffene Wohnung wurde gut gelüftet.

Einen verunglückten Freizeitsportler musste die Feuerwehr Ravensburg dann noch am Sonntagabend retten. Er war in unwegsamem Gelände mit Schneehöhen von mehr als 60 Zentimetern zu Fall gekommen. Der Rettungsdienst forderte um 17.55 Uhr die Einsatzkräfte des Löschzugs Weißenau zur Tragehilfe nach. Aufgrund des möglichen Verletzungsmusters musste der Verletzte schonend transportiert und gerettet werden.