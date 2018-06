Feuerwehr muss zu Brand in Neuwiesenschule ausrücken

Bei einem Brand in der Neuwiesenschule in der Ravensburger Südstadt am frühen Dienstagmorgen ist Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstanden. Das schreibt die Feuerwehr Ravensburg in einer Pressemitteilung. Laut Feuerwehrinformationen waren Holzteile, die auf einem eingeschalteten Brennofen im Technikraum der Schule abgelegt waren, die Brandursache.

Die Abteilung Stadt der Feuerwehr Ravensburg wurde um 6.53 Uhr von der Leitstelle Oberschwaben alarmiert. Ein Mitarbeiter der Schule hatte „unklare Rauchentwicklung aus dem Untergeschoss des freistehenden, mehrstöckigen Gebäudes“ gemeldet, schreibt die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte stellten schnell fest, dass der Grund für den vielen Rauch die brennenden Holzteile auf dem eingeschalteten Brennofen für Ton und Keramik waren.

Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte verhindert werden, dass sich die Flammen im Gebäude weiter ausbreiteten. Das brennende Holz wurde von den Feuerwehrleuten ins Freie geschafft und dort gelöscht. Die Einsatzkräfte stellten mit einer Wärmebildkamera sicher, dass sich keine Brandnester mehr im Gebäude befanden. Mit Drucklüftern wurde die Schule entraucht.

Neben Feuerwehr und Polizei war auch die Johanniter-Unfall-Hilfe Ravensburg im Einsatz. Der Unterricht konnte seinen gewöhnlichen Verlauf nehmen, lässt die Feuerwehr in ihrer Pressemitteilung abschließend wissen.