Feuerwehr löscht brennendes Auto in der Marienplatzgarage

Aufregung am Montag kurz vor 14 Uhr in der Ravensburger Innenstadt: Die Alarmsysteme in der gerade erst generalsanierten Marienplatzgarage schlagen an.

Im zweiten Geschoss brennt ein Auto, bestätigt Einsatzleiter und Feuerwehrkommandant Claus Erb der „Schwäbischen Zeitung“ vor Ort.

Minuten später hat die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot ausgerückt ist, alle Parkkunden sicher nach draußen geleitet und den Brand bereits gelöscht. „Alle Sicherheitsanlagen haben funktioniert“, war auch Andreas Thiel-Böhm, Leiter der Stadtwerke, vor Ort erleichtert. Am Mittag lief noch die Entlüftung der Parkgarage.

Brand im Jahr 2014

Im Jahr 2014 hatte ein Großbrand, ausgelöst ebenfalls durch ein Auto, in der Marienplatzgarage verheerende Schäden angerichtet. Danach musste das Bauwerk für eine Generalsanierung zweieinhalb Jahre gesperrt werden - auch, weil die Parkgarage durch eingedrungenes Streusalz komplett marode war.

Erst seit Mitte November können Autofahrer auf den zwei oberen Ebenen parken. Bevor auch die Ebenen drei und vier im Sommer 2020 wieder zur Verfügung stehen, muss die Garage im Frühjahr noch einmal für sechs Wochen gesperrt werden. Die Kosten für die Generalsanierung dürften bei 15 Millionen Euro liegen.