Feuerwehr löscht brennendes Auto

In der Meersburger Straße in Ravensburg ist am Montagabend ein VW in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, roch es kurz nach 19 Uhr im Wagen des 29-jährigen, der in Richtung Horgenzell fuhr, plötzlich verbrannt. Deswegen fuhr der Mann auf den Parkplatz eines Kaufhauses. Im Motorraum brannte es zu der Zeit bereits. Die Feuerwehr Ravensburg löschte die Flammen. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 30 000 Euro.