Feuerwehr-Einsatz wegen Betrunkenem

Weil der Rauchmelder in der Nachbarwohnung eines Studentenwohnheims in der Georgstraße losging, hat eine Anwohnerin am Dienstag kurz nach 2.30 Uhr den Notruf. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ravensburg trafen den 19-jährigen Bewohner laut Polizeibericht in der stark verrauchten Wohnung an.

Der alkoholisierte junge Mann sei während der Zubereitung seines Essens eingeschlafen und habe den Rauchmelder nicht gehört. Die angebrannte Mahlzeit sei für die verqualmte Wohnung verantwortlich, Sachschaden sei nach bisherigen Erkenntnissen nicht entstanden.

Der 19-Jährige wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.