Feuerwehr-Einsatz bei Ravensburger: Brand durch Schweißarbeiten

Am Mittwochnachmittag steigen dunkle Rauschwaden über dem Betriebsgelände des Spielwarenherstellers Ravensburger auf. Auf dem Dach der Produktionshalle sei gegen 14.45 Uhr ein Feuer bei Schweißarbeiten ausgebrochen, so Heinrich Hüntelmann, Sprecher des Unternehmens, in einer Mitteilung.

Es sei niemand verletzt worden. Das Gebäude wurde laut Hüntelmann sicherheitshalber geräumt. „Die Mitarbeiter, die auf dem Dach beschäftigt waren, haben schnell reagiert und angefangen, das Feuer zu löschen. Auch die Feuerwehr war schnell da“, so Hüntelmann. Etwa eine Stunde später seien die Löscharbeiten beendet gewesen, der Sachschaden sei noch nicht einschätzbar.

Weitere Informationen zum Brand auf dem Ravensburger-Gelände folgen.