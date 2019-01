Feuer in Ravensburger Weststadt: Polizei geht von Brandstiftung aus

Viel Vergnügen beim Lesen Dieser Inhalt steht normalerweise nur unseren Abonnenten zur Verfügung, für Sie ist er frei. Jetzt lesen

Nach dem Brand einer Mülltonne in der Tiefgarage eines Discounters in der Ravensburger Weststadt gehen Polizei und Staatsanwaltschaft von Brandstiftung aus. Noch sei aber unklar, ob es sich um fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung handelt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Was die Ursache für das Feuer war, das am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr gemeldet wurde, konnte die Polizei noch nicht klären.

Der Brand brach den Informationen zufolge in der Papiermülltonne aus und wurde aufgrund des Qualms von einem Angestellten des Einkaufsmarktes entdeckt und mit einem Feuerlöscher bekämpft. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Die Altpapiertonne ging durch das Feuer kaputt, auch ein daneben stehender Abfallbehälter wurde beschädigt.

Genauer Sachschaden noch unklar

Der genaue Sachschaden, insbesondere der Gebäudeschaden, steht Polizeiangaben vom Donnerstag zufolge noch nicht fest. In dem Discounter, der zur Zeit des Brandes noch geöffnet hatte, wurden Lebensmittel im Wert von rund 3000 Euro durch den Brandrauch, der ins Gebäude zog, zerstört. Der Markt blieb am Donnerstagmorgen zunächst geschlossen, öffnete aber um 11 Uhr wieder für seine Kunden.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer am Mittwochabend zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr etwas Verdächtiges in oder bei der Tiefgarage beobachtet hat, wird von der Polizei gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Ravensburg, Telefon 0751/8030, zu melden. „Insbesondere mehrere Jugendliche, die sich gegen 19.30 Uhr an den Stehtischen im Vorraum des Einkaufmarkts aufgehalten haben und wichtige Zeugen sein können, sollten sich bei der Polizei melden“, heißt es in der Mitteilung.