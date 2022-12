Feuer auf Grundschulgelände

Auf dem Gelände einer Grundschule im Riempp-Weg wurde am vergangenen Wochenende ein Feuer gelegt. Das teilt die Polizei mit. Unbekannte entzündeten einen Haufen Werbeprospekte, die in der Folge durch den Wind unter ein Dach geweht wurden, wo sie für Rußantragungen am Gebäude sorgten. Ob an der Grundschule ein Schaden entstanden ist, wird aktuell geprüft. Personen, die Hinweise auf den Feuerteufel geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/8033333 bei der Polizei zu melden.