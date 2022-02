Fetziger Pop erklingt in der Zehntscheuer

Die französisch-schweizer Popband Carrousel gastiert am Samstag, 12. Februar, in der Ravensburger Zehntscheuer. Ihre Single „Voilà“ war laut Pressemitteilung mit reichlich Radioeinsatz im Sommer 2021 das beste Beispiel, wie die Band gelungene Ohrwürmer zelebriert.

Karten gibt es an der Abendkasse sowie im Vorverkauf in der Tourist-Info, im Musikhaus Lange, bei der „Schwäbischen Zeitung“ sowie bei allen bekannten VVK-Stellen in der Region (22 Euro, ermäßigt 20 Euro). Weitere Infos zur Band finden sich unter www.carrousel-musique.com Foto: Veranstalter