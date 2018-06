Fetic will Auswärtsstärke ausspielen

Der TSV Eschach tritt am Sonntag um 15 Uhr in der Fußball-Landesliga beim FV Olympia Laupheim an. Die Eschacher setzen beim Verbandsligaabsteiger auf ihre Auswärtsstärke.

Beim Start in die Saison holperte es noch ein wenig: Das Aus im Pokal gegen den VfB Friedrichshafen, nur ein 0:0 im Ligaauftaktspiel zu Hause gegen die TSG Balingen II. Mittlerweile ist der FV Olympia Laupheim aber voll in der Spur. Fünf Spiele, vier Siege und ein 3:3 in Friedrichshafen trotz früher Unterzahl – das ist die Bilanz eines Spitzenteams. Neben den Unentschieden-Königen aus Balingen sind die Laupheimer in der Landesliga das einzige Team ohne Niederlage und stehen auf Platz zwei mit einem Spiel weniger in Schlagdistanz zu Spitzenreiter Weiler. „Laupheim wird ganz sicher andere Ziele in diesem Jahr verfolgen als wir“, sagt Eschachs Trainer Nectad Fetic. „Das ist natürlich ein Kampf David gegen Goliath.“ Davon dass dieser Gegner der momentan wohl schwerste der Landesliga ist, will Fetic aber nicht reden. „Unsere Chance liegt darin, dass wir in diesem Spiel nichts zu verlieren haben.“

Der Coach hatte sein Team vor einer Woche dafür kritisiert, dass in Halbzeit eins gegen Altheim (2:4) zu einseitig auf lange Bälle gesetzt wurde. Fetic will da nicht missverstanden werden: „Natürlich kann auch ein langer Ball in einer bestimmten Situation das richtige Mittel sein.“ Gerade wenn der Gegner dominant auftritt und presst. „Dann ergeben sich zwangsläufig an anderer Stelle Räume – keine Mannschaft kann überall Räume besetzen.“

Mit Benedikt Böning wird Fetic wohl auch wieder einen Abnehmer mehr für vorne drin haben. Böning und Manuel Ruess kommen tags zuvor aus dem Urlaub zurück. „Ich hoffe, dass die beiden auch dort etwas für ihre Fitness getan haben“, meint der Coach, dem Kapitän Patrick Rudorf in der Viererkette fehlt. Für die Position in der Innenverteidigung ist Alexander Höss zurück – er wiederum drei Wochen ohne Training.

Sieben ihrer acht Punkte haben die Eschacher bisher auf fremden Platzen geholt. Keine Frage: Der Mannschaft liegt es, wenn der Gegner das Spiel macht. Diese Stärke will Nectad Fetic mit seinem Team auch am Sonntag in Laupheim wieder ausspielen. (chm)