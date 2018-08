Fetic setzt weiter auf die Jugend

Eigentlich hat die Saison in der Fußball-Landesliga für die U23 des FV Ravensburg recht gut begonnen. Ein 2:2 beim FC Ostrach am ersten Spieltag ist ein gutes Ergebnis. Nur: Bis zur 80. Minute hatte Ravensburg mit 2:0 geführt, dann traf FCO-Torjäger Eugen Michel doppelt. Im Heimspielauftakt gegen den FV Biberach soll am Sonntag (15 Uhr) der erste Sieg für Ravensburg her.

„Ich sehe das erste Spiel insgesamt positiv“, meint FV-Trainer Nectad Fetic. „Wir haben eine komplett neue Mannschaft, wussten nicht so recht, wo wir stehen. Weder spielerisch, taktisch, noch fitnesstechnisch.“ Auch dem unglücklichen 2:2 kann der Trainer etwas Positives abgewinnen: „Wir werden aus der Negativerfahrung die richtigen Schlüsse ziehen. Wir haben ein junges Team, unerfahren, dazu viele neue Spieler aus unteren Klassen.“ Die konkreten Situationen, die zu den Gegentoren führten, hat Fetic im Training angesprochen und Lösungen aufgezeigt. „Unterm Strich waren es zwei Standards, bei denen wir uns schlecht verhalten haben“, erklärt der Trainer. Abgesehen vom Ergebnis bot das Spiel in Ostrach nicht allzu viel Grund zur Sorge. Auch beim Stande von 2:0 war der FV dem dritten Treffer näher als Ostrach dem Anschluss.

Biberach überraschte

Nun kommt am Sonntag der FV Biberach ins Wiesental, es steht das erste Heimspiel an. Die Biberacher gewannen am ersten Spieltag einigermaßen überraschend mit 3:1 gegen den FV Rot-Weiß Weiler. Mit einer Einschätzung des Gegners tut sich Fetic dennoch schwer: „Am Anfang sind alle noch am justieren und probieren. Da hat man auch nach dem ersten Spiel noch nicht viele Erkenntnisse, weder über das eigene Team, noch über den Gegner.“ Seine Mannschaft wolle selbstbewusst in die Partie gehen, sich auf die eigenen Stärken konzentrieren. Da sei der Gegner zunächst einmal nebensächlich.

Wie schwierig es für Fetic ist, die eigene Leistungsfähigkeit zu überblicken, verrät auch die Personalsituation der Ravensburger. „Von 22 Mann habe ich momentan 14 zur Verfügung“, erklärt er. Die U23 muss also in dieser Frühphase der Saison auch auf die eigene A-Jugend zurückgreifen. Etwa auf Stürmer David Hoffmann, der gegen Ostrach sogar von Beginn an spielte und seine Sache gut machte: Kurz nach der Pause traf er zum zwischenzeitlichen 2:0. „Es wird noch eine Weile dauern, bis die Spieler zurückkehren und dann voll im Saft stehen. Aber wer da ist, ist da. Wir haben einen breiten Kader“, meint Fetic. Der Trainer stellt eine junge, hungrige Mannschaft auf, der es aber eben noch an Erfahrung fehlt: „Wir werden auch in den nächsten Wochen noch Fehler machen, aber auch einige Spiele gewinnen. Die Fähigkeiten sind auf jeden Fall da, den einen oder anderen Gegner hinter uns zu lassen.“