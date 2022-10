Festliches Konzert für zwei Trompeten und Orgel in Ravensburg

Das Ensemble „Trio Toccata“ ist am Samstag, 29. Oktober, um 18 Uhr mit einem festlichen Konzert in der Liebfrauenkirche in Ravensburg zu Gast. Mit einem abgestimmten Konzertprogramm vom Barock bis in die Romantik erklingen Werke wie das Doppelkonzert von Antonio Vivaldi für zwei Trompeten, eine Zusammenstellung englischer Voluntaries für zwei Trompeten und Orgel sowie ein Konzert für zwei Jagdhörner von Johann Valentin Rathgeber. Im Mittelpunkt des Konzerts steht laut Pressemitteilung Musik aus der „Peer Gynt-Suite“ von Edvard Grieg. Daniel Bucher und Florian Keller geben auf sämtlichen Instrumenten der Trompetenfamilie einen Einblick in die klangliche Vielfalt dieses Instruments. Französisch romantische Orgelmusik von César Franck sowie einige von Johann Sebastian Bachs Schüblerchorälen gespielt von Münsterorganist Patrick Brugger aus Salem runden das Programm ab. Die drei Musiker haben an der Musikhochschule in Stuttgart studiert und spielen als Solisten seit mehreren Jahren im In- und Ausland in dieser Besetzung. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Weitere Infos unter: www.triotoccata.eu.