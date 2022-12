Festliches Konzert des Stadtorchesters Ravensburg

Feierliche Anlässe in Ravensburg hat schon zu Anfang des 19. Jahrhunderts die sogenannte „Stadt-Musikgesellschaft“ musikalisch gestaltet. Beim Festlichen Konzert des Stadtorchesters Ravensburg am Samstag, 10. Dezember, 19 Uhr und am Sonntag, 11. Dezember, 17 Uhr, wird diese Tradition neu belebt. Denn die Stadt Ravensburg hat Grund zu feiern: Vor 125 Jahren, im Jahr 1897, wurde das Ravensburger Konzerthaus eröffnet. Der neobarocke Bau, gebaut nach Entwürfen der berühmten Wiener Theaterarchitekten Fellner & Helmer, ist bis heute das Veranstaltungshaus der Stadt. „Es freut uns deshalb ganz besonders, dass unser Festliches Konzert dieses Jahr das Jubiläumskonzert für das Konzerthaus sein darf,“ erklärt Myriam Gompper, die Vorsitzende des Stadtorchesters. Für das Orchester ist das Konzerthaus die „Heimatbühne“. Die beiden großen Jahreskonzerte im Frühjahr und am 3. Advent finden seit vielen Jahren im Konzerthaus statt. Alle Interessierten, die über den Ravensburger „Musentempel“ vor dem Einstieg in das musikalische Festprogramm noch mehr in Erfahrung bringen möchten, haben dazu an beiden Konzerttagen, am 10. Dezember, um 18.30 Uhr und am 11. Dezember um 16.30 Uhr, im kleinen Saal des Konzerthauses Gelegenheit. Historiker Alfred Lutz hält einen Kurzvortrag zur Geschichte und Entstehung des Hauses und seiner Bedeutung für die Stadt Ravensburg. Die beiden Konzerte finden unter Beachtung der aktuell geltenden Corona-Verordnung statt. Karten gibt es zu zwölf und zehn Euro (ermäßigt zehn Euro / aht Euro), Familienkarte 34 Euro/ 28 Euro ab Montag, 14. November, bei der Tourist Information Ravensburg, im Internet unter www.reservix.de sowie an der Abendkasse.