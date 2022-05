Festgottesdienst zur Investitur von Dekan Hauff

Mit einem Festgottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche Ravensburg feiern Kirchenbezirk und Kirchengemeinde am Sonntag, 15. Mai, um 17 Uhr die Investitur von Dr. Martin Hauff als Dekan des Kirchenbezirks Ravensburg und als Pfarrer an der Stadtkirche. Prälatin Gabriele Wulz, Ulm, wird den neuen Dekan auf sein Amt verpflichten. Nach den Zeugenworten hält Dekan Dr. Hauff die Predigt zu Kolosser 3, 16-17 „Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen“. Die Liturgie übernehmen Pfarrer Martin Henzler-Hermann, Ravensburg, und Dekanstellvertreter Pfarrer Martin Sauer. Musikalisch gestaltet wird der Gottesdienst vom Posaunenchor unter Leitung von Jürgen Kerkhoff und einem Projektchor unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Sönke Wittnebel, Kantor an der Schlosskirche Friedrichshafen. Anschließend ist die Gemeinde zum Empfang mit Grußworten und Austausch in der Stadtkirche eingeladen.