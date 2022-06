Fest und Fußgängerzone in der Eisenbahnstraße

Ein Teil der Eisenbahnstraße wird temporär zur Fußgängerzone. Dabei handelt es sich um den Abschnitt Obere Breite Straße und Rosenstraße. Dort wird die sogenannte Pop-Up-Fußgängerzone von Samstag, 18. Juni, bis voraussichtlich 18. August bestehen. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Ziel dieses Projektes sei es, „die Aufenthaltsqualität durch zusätzliche Sitzmöbel, Grünelemente und Veranstaltungen zu steigern“, so die Abteilungsleitung des Stadtmarketings, Patricia della Monica. Eingebunden sind auch der Einzelhandel und die Gastronomie.

Erste Elemente sind im Straßenzug schon erkennbar. So gibt es seit kurzem ein Sitzelement, das durch farbenfrohe Bepflanzung zum Verweilen einlädt. Auch kulturell wird einiges geboten sein: Neben Musik an mehreren Abenden warten Aktionen auf die Gäste.

Mit „Summer groove“ hat die Initiative Ravensburg (Stadt und Wifo) außerdem gemeinsam mit den anliegenden Händlern und Gastronomen ein Straßenfest initiiert, das am Samstag, 18. Juni, von 11 bis 22 Uhr den Auftakt dieses Sommers in der Eisenbahnstraße markiert.

„In und vor den teilnehmenden Geschäften werden vielfältige Aktionen angeboten, die zum Shoppen, Genießen und Mitmachen einladen“, kündigt Eugen Müller, Geschäftsführer des Wirtschaftsforum Pro Ravensburg, an. Umrahmt wird das Programm von Live-Musik im Café nero.

Aufgrund der eingerichteten Pop-Up-Fußgängerzone ändert sich die Verkehrsführung in der Unterstadt: Die Eisenbahnstraße wird im Bereich zwischen Obere Breite Straße und Rosenstraße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Lieferverkehr ist innerhalb der üblichen Lieferzeiten grundsätzlich möglich. Diese sind von 6 bis 11 Uhr und von 18 bis 22 Uhr.

Im Zuge dessen ändert sich auch die Einbahnstraßenregelung in der Charlotten- und Rosenstraße. Um von der Eisenbahnstraße in die Rosenstraße zu gelangen, muss sowohl die Einbahnstraßenregelung in der Charlottenstraße (zwischen Obere Breite Straße und Rosenstraße) sowie der Rosenstraße (zwischen Charlottenstraße und Eisenbahnstraße) gedreht werden.