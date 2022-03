Fernwärmenetz wächst Richtung Rathaus

Der Ausbau des klimafreundlichen Fernwärmenetzes in der Ravensburger Innenstadt geht nun zügig voran. Am Montag, 14. März beginnt die TWS mit den Arbeiten in der Marktstraße. „Damit schaffen wir die Verbindung zwischen Gespinstmarkt und Rathaus. Dort richten wir dann übergangsweise eine zusätzliche Möglichkeit der Wärmeeinspeisung ein“, informiert Andreas Wuhrer, Baustellenleiter der TWS Netz in einer Pressemitteilung. Dies ist eine wichtige Vorkehrung für die Versorgung im nächsten Winter. Wegen der Ausbauarbeiten wird die Marktstraße für rund vier Wochen für den Durchgangsverkehr gesperrt. Ziel ist es, den Bauabschnitt zwischen Gespinstmarkt und Rathaus bis Ostern abzuschließen. Um das zu schaffen, werden die Mitarbeitenden der Firma Lohr als Umsetzungspartner teilweise auch samstags arbeiten.

Im Zuge des Fernwärmeausbaus erneuert die TWS in diesem Bauabschnitt zudem Leitungen für die Trinkwasserversorgung. „Das Bündeln der beiden Maßnahmen spart nicht nur Kosten. Es reduziert auch die Belastung für die Anwohner und Geschäftsleute im Umfeld, weil große Tiefbauarbeiten dann auf längere Sicht erledigt sind“, unterstreicht Miriam Sepke-Vogt, Projektleiterin der TWS. Die Gebäude sind jederzeit zu Fuß erreichbar. Zudem kann der Anlieferverkehr zu den Anlieferzeiten durch die Markt- und Eichelstraße fahren.

Für den Ausbau des Fernwärmenetzes in der Ravensburger Innenstadt investiert die TWS bis Ende 2022 rund 5,7 Millionen Euro. Rund 2,1 Millionen gibt das Land dazu, denn die TWS hatte sich erfolgreich beim Programm „Klimaschutz mit System“ beworben. Dieser Fördertopf wird teilweise von der EU gefüllt. Die Gelder fließen allerdings nur, wenn alle im Antrag formulierten Bauabschnitte im laufenden Jahr abgeschlossen werden. „Das ist ehrgeizig. Aber es ist machbar, wenn alle jetzt mitziehen“, so Thomas Booch, Leiter der TWS-Wärmeabteilung.

Durch die Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg hat das Fernwärmeprojekt zudem nicht nur eine große Bedeutung für den Klimaschutz. Das Projekt verringert auch die Abhängigkeit von Energieimporten aus Drittländern wie Russland, heißt es. Dabei spielen zwei Aspekte eine Rolle: Zum einen steigt die Effizienz der Wärmeerzeugung durch zentrale Aggregate wie Blockheizkraftwerke, die die angeschlossenen Gebäude über das Rohrnetz versorgen. Zum anderen hat die TWS bei der Planung des Fernwärmenetzes mit Holzpelletanlagen und dem Einsatz von Biomethan im Blockheizkraftwerk einen nennenswerten Anteil an erneuerbaren Ressourcen in das Versorgungssystem integriert. Auch die Nutzung von Abwärme wird künftig eine Rolle spielen. Mit dem Verlegen der Fernwärmerohre werde jetzt die Grundlage dafür geschaffen, die Wärmeversorgung schrittweise unabhängig zu machen von fossilen Energieträgern.