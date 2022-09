Ferienprogramm beim Radfahrverein erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

An zwei Tagen im August konnten mehr als 80 Kinder Beim Radfahrerverein Ravensburg im Kunst- und Einradfahren testen, ob diese Sportart gefällt. Im Alter von sechs bis elf Jahren waren sehr unterschiedlich talentierte Kinder mit großer Begeisterung bei der Sache. Einige brachten das eigene Einrad mit und wollten die Fahrtechnik lernen. Andere hatten den Wunsch, das Einradfahren zu erlernen. Unter fachkundiger Anleitung der Trainerinnen konnten rasch erste Erfolge erzielt werden.

In der Pause fuhren die Trainerinnen ein kleines Programm im Einradsport zur Begeisterung der Kinder vor. Hierdurch angespornt, ging es nach der Pause mit großem Elan weiter. Die Kunstradinteressenten erfuhren schnell, dass das mit normalem Fahrrad nichts zu tun hat. Sie gewöhnten sich schnell an die Kunstmaschinen und fuhren nach kurzer Zeit bereits erste Kunstradfiguren. In beiden Sportarten gab es am Ende nur Sieger und lachende Gesichter.