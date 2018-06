Ferienfreizeit für Kinder mit Behinderung

Der Familienunterstützende Dienst der St. Gallus-Hilfe führt in Kooperation mit der Martinusschule von Montag, 4. August, bis Freitag, 8. August, sowie von Montag, 11. August, bis Freitag, 15. August, eine Ferienfreizeit in Form einer Tagesbetreuung in Ravensburg durch. Das Angebot richtet sich an Kinder mit geistiger oder Mehrfachbehinderung im Alter von drei bis zwölf Jahren. Die Freizeit findet zwischen 9.30 und 16.30 Uhr in den Räumlichkeiten der Martinusschule statt.

Die Kinder werden im Innen- und Außenbereich der Martinusschule bei Spiel und Spaß oder bei Ausflügen in die nähere Umgebung individuell und verlässlich betreut.

Anmeldungen und Fragen an Sabine Axt, Familienunterstützender Dienst Kreis Ravensburg,

0751/977 123 150.