Ferienbetreuung findet unter Einschränkungen statt

Die Ferienbetreuung „Miki“ der Stadt Ravensburg mit angegliedertem Sprach-Sommercamp besuchen rund 90 Kinder der städtischen Grundschulen sowie weitere 35 Kinder das Sprach-Sommercamp, teilt die Stadt mit. Aufgrund der coronabedingten Vorgaben unter anderem zur konstanten Gruppenbildung finden Ferienbetreuung und Sprachcamp nicht wie sonst für alle Kinder in der Grundschule Weststadt statt, sondern getrennt in den Horten der Grundschulen Kuppelnau, Weststadt und Weißenau.

Auch in der Programmgestaltung seien Einschränkungen hingenommen worden, da zum Beispiel Sport- oder Musikangebote in diesem Jahr nicht umgesetzt werden können. Das Kreativprogramm mit der Künstlerin Monika Schlenker vom Atelier „Farbspuren“ könne hingegen stattfinden.

In diesem Jahr durften sich die Kinder an Linolschnitten und Linoldrucken versuchen, teilt die Stadt mit. Auch das Umweltprogramm an der Schussen mit Claudia Grießer vom BUND habe trotz der Coronabeschränkungen stattgefunden. Mit allerlei Material hätten die Kinder vor Ort die Wasserqualität untersuchen und so manchen Wasserbewohner kennenlernen können.

Die Stadt Ravensburg als Veranstalter und Organisator sowohl von Miki als auch dem Sprach-Sommercamp sei sehr froh, dass auch in diesem Jahr eine Unterstützung durch die Hauptsponsoren Sonja-Reischmann-Stiftungund das Land Baden-Württemberg gegeben sei. Das Sprach-Sommercamp werde 2020 zusätzlich durch die Karl-Schlecht-Stiftung finanziell unterstützt.

Im Sprach-Sommercamp würden in diesem Jahr 36 Erst- und Zweitklässler der städtischen Grundschulen, hiervon viele geflüchtete Kinder, in Kleingruppen von Studentinnen der PH Weingarten sprachlich gefördert, so dass sie gestärkt in das neue Schuljahr starten können.