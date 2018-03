Ferienabenteuer bei Eberhardzell

Auch in diesem Jahr führt der „Arbeitskreis ökologische Freizeiten“ zahlreiche Erlebniszeltlager in den Pfingst- und Sommerferien in Oberschwaben durch. Die achttägigen Zeltlager für Kinder ab acht und neun Jahren sowie für Jugendliche ab zwölf Jahren finden laut Pressemitteilung auf einem Zeltplatz unweit von Füramoos, einem Ortsteil von Eberhardzell statt.

Hier bieten eine riesengroße Spielwiese, der angrenzende Wald, ein kleiner Badesee und ein Gebäude mit Küche und Sanitäranlagen das perfekte Szenario für eine tolle Zeltfreizeit. Schon in den Pfingstferien finden dort Freizeiten zum Thema „Superhelden“ und „Freche Forscher machen Pfingstferien“ statt.

In den ganzen Sommerferien gibt es durchgehend immer achttägige Zeltlager zu verschiedenen Themen: Ob Gaukler-Ritter-Drachenfest, Kinderzirkus, Sommer am See, Naturforscher, Kinderstadt Oinxingen, oder einem Theatercamp: Bei jeder Freizeit sind acht Tage Spaßprogramm mit vielen Spielen und Baden im See garantiert.

Im Mittelpunkt der Zeltlager stehen Naturerlebnis und die soziale Gemeinschaft. Es wird gespielt, gebastelt, getobt, gewerkelt, natürlich auch gebadet, und es passiert so viel, dass manche abends am Lagerfeuer schon Mühe haben, die Augen offen zu halten; bis es dann in die Schlafzelte geht.

Und wenn es einmal regnet, kein Problem: Vielleicht werden dann die triefenden Wolken mit einem schnell geübten Sonnentanz in die Flucht getrieben, oder es wird in der Scheune ein schöner Film gezeigt oder in den großen Gemeinschaftszelten gebastelt. Den erfahrenen Betreuern fällt immer irgendeine Lösung ein.

Auf der Homepage des Arbeitskreises sind Bilder vom letzten Jahr zu sehen. Wer Lust auf eine Woche Zeltlager-Abenteuer hat, sollte sich bald anmelden, empfiehlt der Arbeitskreis.