Ferhat-Ayne-Vernissage im Heilig-Geist-Spital

Auf Einladung der Katholischen Erwachsenenbildung sind ab Donnerstag, 21. März, bis zum 12. April im Foyer des Heilig-Geist-Spitals Werke des Künstlers Ferhat Ayne zu sehen. Die Eröffnung der Ausstellung findet um 19 Uhr statt.

In der Rauminstallation mit dem Titel „vertraut. fremd. angst darf man keine haben“ sind Arbeiten der vergangenen Jahre vereint, vor allem Fotografien. Laut Pressemitteilung zeigen die gezeigten Werke beispielhaft, wie Ayne seine Sujets auswähle und sensibel in eine sprechende Form transferiere. Es seien Themen rund um Identität. Mal spiele die Musik eine wichtige Rolle, mal das Format, mal der Ort. Der Mensch stehe im Mittelpunkt. „Vom Einzelnen ausgehend, möchte ich allgemeingültige Fragestellungen thematisieren“, sagt Ayne, „und damit auch auf aktuelle gesellschaftliche Diskurse Bezug nehmen und sie aus einer anderen Perspektive beleuchten.“ Wenn auch manchmal biografische Bezüge aufscheinen – darauf lassen sich die Inhalte nicht reduzieren. Hier verschmilzt Individuelles zum Fragment allgemein menschlicher Erzählungen.

Der Mensch ist beispielsweise bei den „plants“ Dreh- und Angelpunkt. Primär gehe es laut Pressemitteilung um die Generation der Gastarbeiter, die wie exotische Pflanzen einer Orangerie in ein fremdes Land gekommen seien. Diese Serie kombiniere der Künstler mit biometrischen „Porträts“, mit denen er sich mit der „aussterbenden“ Generation der Gastarbeiter auseinandersetze. Ayne hole sie in Erinnerung und setze ihnen ein letztes ironisches Denkmal.

Ferhat Ayne studierte bis 2017 an der Akademie der Bildenden Künste Stuttgart und der Züricher Hoch-schule der Künste. 2018 war er Meisterschüler bei Christian Jankowski und Andreas Baur. Der Künstler bekam bereits internationale Anerkennung. Seine Arbeiten wurden beispielsweise in der Staatlichen Kunsthalle in Baden-Baden, im Museum der Moderne in Salzburg, auf dem F/stop-Festival für Fotografie oder zuletzt in der Villa Merkel in Esslingen gezeigt. Der im Landkreis Ravensburg aufgewachsene Künstler lebt und arbeitet in Stuttgart.