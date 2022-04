Ferdinand Hübner holt ersten Saisonsieg für den KJC Ravensburg

Die Radsportler des KJC Ravensburg sind in den vergangenen Wochen erfolgreich in die neue Saison gestartet. Samuel Schulz stand laut Mitteilung bereits dreimal auf dem Podest, Ferdinand Hübner sorgte für den ersten Sieg des Teams in diesem Jahr. Bei einem Trainingscamp in Italien haben sich die Ravensburger auf die weitere Saison vorbereitet.

Das KJC-FEO-Team um Trainer Tobias Hübner startete die neue Radsaison beim Trainingsrennen in Gaienhofen. Hier zeigte Samuel Schulz in der Klasse U17, dass er im Winter gut trainiert hat. Er verpasste laut Mitteilung zwar die Attacke des späteren Siegers, konnte sich aber dahinter souverän den zweiten Platz sichern. Die weiteren Ravensburger U17-Fahrer Pius Kühnle und Lukas Haupter behaupteten sich im Hauptfeld behaupteten. Die beiden U19-Fahrer Ferdinand Hübner und Lukas Walzer hielten im gemischten Feld der Amateure und Junioren gut mit und belegten die Plätze zwölf und 13. U23-Fahrer Luca Teuscher und Elitefahrer Manuel Madlener belegten die Plätze zehn und 24.

Für die Juniorenfahrer Ferdinand Hübner und Scott Neo Otto ging es anschließend zum Bundesligarennen nach Bruchsal. Beide KJC-Fahrer gehören dem Landeskader 2022 an und sind somit Mitglied im Holzer Bundesliga Team. In Bruchsal mussten beide Radfahrer allerdings noch Lehrgeld zahlen und fielen schnell in das zweite Hauptfeld zurück. Otto musste gar wegen Kopfschmerzen aussteigen. Einige Tage später standen beide beim bayerischen Saisonauftakt, dem Zusmarshausener Straßenrennen, am Start. Hier lief es schon besser. Hübner war zeitweise sogar in der sechsköpfigen Spitzengruppe vertreten, fiel aber später zurück. Am Ende belegten die KJC-Junioren die Plätze acht (Otto) und 13 (Hübner).

Der Rest des Ravensburger Teams startete beim Rundstreckenrennen in Backnang-Waldrems. Hier war es wieder U17-Fahrer Samuel Schulz, der das Rennen mitbestimmte. Am Ende reichte es aber nur zu Platz drei. Einen Top-Zehn-Platz hätte auch Pius Kühnle erreichen können, der jedoch kurz vor Ende des Rennens stürzte.

Fast das gesamte FEO-Team startete schließlich bei der ersten Etappe des Interstuhl-Cups (Württemberg-Liga) in Friedrichshafen. Im ersten Rennen fuhren die U17-Talente und die Senioren gemeinsam. Am Start standen für den KJC Samuel Schulz, Malcom Otto, Lukas Haupter, Pius Kühnel und der nach seinem Armbruch genesene Linus Schmid. Die Ravensburger hielten laut Mitteilung im Feld der Senioren gut mit, Linus Schmid punktete sogar in den Wertungsrunden. Malcom Otto schied wegen eines Defektes aus, Lukas Haupter musste wegen Hüftproblemen aufgeben. Im Schlusssprint ging es ganz knapp zur Sache: Es siegte Florian Mast aus Öschelbronn vor Linus Schmid und Samuel Schulz. Pius Kühnle belegte Platz sechs.

Im Rennen der U15 hatte der KJC Liam Gabron und den baden-württembergischen Cyclocross-Meister Luan Elsäßer am Start. Gabron, der sein erstes Lizenzrennen fuhr, schlug sich beachtlich und beendete das Rennen in einer der Verfolgergruppen. Luan Elsäßer war bis zum Ende in der sechsköpfigen Spitze. Im Schlusssprint fehlte ihm jedoch etwas Endgeschwindigkeit und er belegte den undankbaren vierten Platz.

Im Hauptrennen der Amateure, Elite und U19-Junioren waren die Ravensburger Luca Teuscher (Amateure), Manuel Madlener (Elite), Ben Koch (Elite), Julian Grison (U19) und Ferdinand Hübner (U19) vertreten. Koch und Madlener mischten von Anfang an ganz vorne im Feld mit, während sich Hübner und Teuscher im Feld verstecken konnten. Während Madlener versuchte zu punkten, war Koch als Helfer für Hübner eingeteilt. Der Plan ging auf. Koch zog den Sprint im Finale für Hübner an und dieser holte so den ersten Saisonsieg für das KJC-FEO-Team realisieren. Koch und Madlener kamen als Zehnter und 14. ins Ziel. Luca Teuscher belegte Platz 43.