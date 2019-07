Ferdinand Hübner sprintet zum Sieg

Nicht nur Emanuel Buchmann, der zwar als Profi für das Team Bora-hansgrohe startet, aber immer noch Mitglied des KJC Ravensburg ist, fährt derzeit erfolgreich auf dem Rennrad. Auch die Nachwuchsgruppe des FEO-Teams des KJC Ravensburg hat starke Ergebnisse eingefahren. Beim großen Radklassiker in Reute gewann Ferdinand Hübner. Ferris Gauer-Nachbaur und Linus Schmidt wurden in ihren Rennen jeweils Vierte.

Zum bereits 63. Mal ging es am Wochenende beim großen Radklassiker in Reute bei Freiburg um Siege und Medaillen. Am Start war auch das KJC-Nachwuchsteam um Trainer Tobias Hübner. Bereits beim ersten Rennen des Tages der Klasse U17 waren die Ravensburger Dauerkandidaten für vordere Platzierungen, Ferris Gauer-Nachbaur und Luca Teuscher, mit am Start. Mitte des Rennens über 63 Kilometer fing es in Reute plötzlich wolkenbruchartig an zu regnen. Unbeirrt vom Wetter schien jedoch Ferris Gauer-Nachbaur. Er sprintete auf der breiten und 300 Meter langen Zielgerade los und sah 15 Meter vor dem Ziel fast wie der klare Sieger aus. Doch das Feld rückte Meter um Meter näher und am Ende musste sogar das Zielfoto über die Platzierungen entscheiden. Um Millimeter schrammte der KJC-Nachwuchsfahrer am Podest vorbei und wurde Vierter.

Ähnlich, wenn auch nicht so knapp, ging es im anschließenden Rennen der U13 aus. Hier spurtete Linus Schmid vom KJC nach 22 Kilometern ebenfalls auf Platz vier. Luan Elsässer war im Spurt laut Mitteilung etwas eingeklemmt, belegte aber dennoch Platz sieben.

In der Klasse U15 wollte Ferdinand Hübner die Ravensburger Serie der vierten Plätze brechen. Bereits bei einem Prämien-Zwischenspurt, bei dem er Zweiter wurde, war zu erkennen, dass ein vorderer Platz für Hübner möglich war. Auf der 300 Meter langen Gerade machte der 14-jährige Ravensburger dann alles richtig. Bis 100 Meter vor dem Ziel blieb er ruhig am Hinterrad seiner Konkurrenten, um dann mit Schwung an allen vorbeizuziehen. Mit einer Radlänge Vorsprung sicherte er sich somit den Tagessieg.

Nach diesem erfolgreichen Rennen schauten die Fahrer sowie die KJC-Betreuer im Teambus die Etappe der Tour de France auf dem Handy und fieberten mit Emanuel Buchmann mit.