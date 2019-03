Ferdinand Hübner siegt auf der Straße

Einen gelungenen Saisonauftakt haben die Radrennfahrer des FEO-Nachwuchsteams des KJC Ravensburg gefeiert. Nachdem ein Wochenende zuvor aufgrund des Sturms der Saisonauftakt in Mühlhausen-Ehingen abgesagt wurde, fand für das Ravensburger Team das erste Rennen nun in Gaienhofen-Horn bei ansprechendem Rennwetter statt. In der Klasse U15 setzte sich Ferdinand Hübner durch.

Neben Hübner startete in der U15 auch Samuel Schulz vom KJC Start. Auf dem recht welligen Rundkurs, der siebenmal zu befahren war, löste sich Ferdinand Hübner bereits in der zweiten Runde mit einer U17-Fahrerin und setzte sich recht schnell ab. Normalerweise starten Jungen und Mädchen in separaten Rennklassen, aber wenn es kein eigenes Rennen für Mädchen gibt, starten diese gemeinsam mit den Jungen in einer darunterliegenden Altersklasse. Das Duo arbeitete gut zusammen und fuhr so Runde für Runde einen Zeitvorsprung auf das sich langsam auflösende Hauptfeld heraus. In der letzten Runde setzte sich Ferdinand Hübner mit einer Attacke von seiner Mitstreiterin entscheidend ab und kam als Solosieger mit einem Vorsprung von sieben Sekunden als Erster ins Ziel.

Mit mehr als 1:30 Minuten Vorsprung vor dem Drittplatzierten war dieser Sieg ein starkes Ergebnis für die frühe Saisonphase. Ebenfalls einen Erfolg verbuchte Samuel Schulz in seinem ersten Lizenzrennen. Er fuhr als Siebter über den Zielstrich und war aufgrund des sich auflösenden Hauptfeldes fast die meiste Zeit alleine und ohne Unterstützung im böigen Wind unterwegs.

In der U17 startete Ferris Gauer-Nachbaur in einem stark besetzten Fahrerfeld. Das etwa aus dem deutschen Vizemeister und weiteren Kaderfahrern bestehende Feld ließ bereits beim Lesen der Startliste ein schnelles Rennen erwarten. Das Tempo war bei zunehmendem Wind dann auch von Beginn an sehr hoch und das Feld zerfiel bereits auf der ersten Runde. Auch der junge Ravensburger musste dem sehr hohen Tempo Tribut zollen, kam als 16. aber dennoch zu einer guten Platzierung.

Der Trainer des KJC-FEO-Nachwuchsteam, Tobias Hübner, war mit dem Auftreten seiner Schützlinge sehr zufrieden und freut sich auf das kommende Rennen. Mit einem noch größeren Aufgebot fahren die Ravensburger am Sonntag nach Pfullendorf.