Ferdinand Hübner gewinnt Gesamtwertung vorzeitig

Die Nachwuchsgruppe des KJC FEO Radsportteams aus Ravensburg hat am vergangenenWochenende wieder erfolgreich abgeschnitten. Ferdinand Hübner siegte in Donaueschingen und sicherte sich somit vorzeitig das Gelbe Trikot des Gesamtführenden. Ferris Gauer-Nachbauer verpasste mit Platz vier nur knapp das Podest. Jugendtrainer Ben Koch war kurz vor seinem größten Sieg.

Nach einer kurzen Wettkampfpause hat das KJC FEO Team wieder den Rennbetrieb aufgenommen. Es stand der vorletzte Lauf des Vier-Länder-Schüler-Cups in Donau-eschingen an. In der Klasse U15 stand mit Ferdinand Hübner der Gesamtführende des Cups im Gelben Trikot am Start. Für ihn galt es, mit einer guten Platzierung seine Gesamtführung so auszubauen, dass er bereits vor dem Finale in 14 Tagen in Obergünzach das Trikot sicher innehat.

Hübner war nicht zu schlagen. Er war immer an der Spitze des Feldes zu sehen und konterte jede Attacke. Am Ende konnte er es auf den Spint ankommen lassen, den er mit einer Radlänge Vorsprung sicher gewann. Ebenfalls stark fuhr an diesem Tag der zweite U15-Fahrer Samuel Schulz, der an der zehnköpfigen Spitzengruppe dranblieb und am Ende Platz acht belegte.

In der Klasse U17 stand das KJC-Gespann Luca Teuscher und Ferris Gauer-Nachbauer am Start. Auch hier zeigten sich beide Fahrer von Beginn an der Spitze des Feldes. Teuscher war sehr aktiv, was ihn sogar kurzfristig aus der Spitzengruppe warf. Er kämpfte sich jedoch wieder heran, als die Kopfgruppe das Tempo reduzierte. Am Ende kam es auch hier zum Sprint einer achtköpfigen Spitzengruppe. Ferris Gauer-Nachbauer patzte in der Zielkurve und verlor den sicheren dritten Platz. Trotz beherzten Sprints reichte es knapp nur auf Platz vier, Luca Teuscher belegte noch Platz sechs.

Ben Koch verpasst Sieg knapp

Ben Koch, der für das professionelle Amateur-Team-Starßacker fährt, startete am Sonntag beim Jedermann-Rennen der Deutschland Tour in Erfurt. Mit knapp 3000 Teilnehmern keine leichte Aufgabe. Schnell fand sich aber Koch in der zwölf Mann starken Spitzengruppe wieder. Am letzten Anstieg drei Kilometer vor dem Ziel attackierte Koch und fuhr alleine dem Ziel entgegen. Die Verfolger unter anderem mit drei Kollegen von Koch hielten still. Bis 1,5 Kilometer vor dem Ziel ein Kollege Kochs antrat, um die Anschlussplätze zu sichern. Zu früh, denn er führte die Gruppe wieder an Koch heran und so wurde der Jugendtrainer 300 Meter vor dem Ziel noch von der Gruppe eingeholt. Am Ende stand zwar noch Platz sieben zu Buche, aber der bereits sichere Sieg wurde teamintern zunichtegemacht. Obwohl ein Teamkollege gewann, war die Enttäuschung bei Koch groß.