Ein 49-jähriger Mann hat am Dienstag gegen 15.30 Uhr in einer Unterkunft in der Robert-Bosch-Straße mehrere Fensterscheiben mit einem Feuerlöscher eingeschlagen. Laut Polizeimeldung befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand. Als er die eintreffenden Beamten bemerkte, versuchte er noch zu fliehen, konnte jedoch wenig später festgenommen werden. Der Mann wurde in eine Fachklinik eingeliefert.