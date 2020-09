Fensterscheiben in Gymnasien eingeworfen

Ein Unbekannter hat am vergangenen Wochenende an zwei Schulgebäuden in der Spohnstraße in Ravensburg mit Steinen insgesamt vier Scheiben eingeworfen und dabei einen Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro verursacht.

Zeugen, die zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montagmorgen bei den Gymnasien Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg unter der Telefonnummer 0751/8033333 zu melden.